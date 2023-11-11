Матч лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара» будет судить Карасев

Сергей Карасев назначен главным арбитром центральной игры 15-го тура чемпионата России. Матч между «Краснодаром» и «Зенитом», занимающими первое и второе места в РПЛ, состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге.
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