7 мая Владимир Путин принесёт присягу и официально вступит в должность Президента России. Мероприятие пройдет в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.
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7 мая Владимир Путин принесёт присягу и официально вступит в должность Президента России. Мероприятие пройдет в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.