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КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Трактор» сыграет с «Металлургом», СКА в гостях у «Нефтехимика»

«Авангард» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Трактор» сыграет с «Металлургом», «Салават Юлаев» – с «Сибирью», СКА проведет гостевой матч с «Нефтехимиком».

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