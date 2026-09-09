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В Новороссийске продолжают устранять последствия атаки беспилотников

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки украинских беспилотников. Как пишет «Парламентская газета», минувшей ночью над регионами России и акваторией Чёрного моря перехватили почти 600 дронов.

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