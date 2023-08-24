ИЗВЕСТИЯ iz

6 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Если Путин не вложит туда наши деньги.Профессор Кузник ...
  • Олег Тимофеев
    Японцы не хотят пить воду сами но предлагают это сделать остальным.Китай выступил пр...
  • Олег Тимофеев
    После того как все просрали?Силовики в Москве...

Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом

Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх