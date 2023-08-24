Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил «РИА Новости» военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.