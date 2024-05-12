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Доброе слово и учения с ТЯО

Доброе слово и учения с ТЯО

КВАДРАТУРА  КРУГА Как говорится, доброе слово и проведение учений по подготовке к применению тактического ЯО лучше, чем просто доброе слово.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
После возвращения восточной Европы под контроль Империи - пусть платят по полной. Протекторат Прибалтика. Протекторат Варшавский. Протекторат Богемия и Моравия. И т.д. Жёсткая фильтрация населения
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Андрей ПандовРихтер
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Алексей Сафронов
Последний абзац в статье надо ставить эпиграфом к любому обсуждению о причинах человеконенавистнической политики запада ко всему остальному Миру! Позор советским коммунистам и нашим дипломатам, которые Победу в Мировой войне обратили в поражение!
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