КВАДРАТУРА КРУГА Как говорится, доброе слово и проведение учений по подготовке к применению тактического ЯО лучше, чем просто доброе слово.
Доброе слово и учения с ТЯО
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
После возвращения восточной Европы под контроль Империи - пусть платят по полной. Протекторат Прибалтика. Протекторат Варшавский. Протекторат Богемия и Моравия. И т.д. Жёсткая фильтрация населения
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2 час.
Андрей ПандовРихтер
Русофобов в Сибирь. Только так.
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2 час.
Алексей Сафронов
Последний абзац в статье надо ставить эпиграфом к любому обсуждению о причинах человеконенавистнической политики запада ко всему остальному Миру! Позор советским коммунистам и нашим дипломатам, которые Победу в Мировой войне обратили в поражение!
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1 час.
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