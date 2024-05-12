Доброе слово и учения с ТЯО

После возвращения восточной Европы под контроль Империи - пусть платят по полной. Протекторат Прибалтика. Протекторат Варшавский. Протекторат Богемия и Моравия. И т.д. Жёсткая фильтрация населения

Русофобов в Сибирь. Только так.

Алексей Сафронов

Последний абзац в статье надо ставить эпиграфом к любому обсуждению о причинах человеконенавистнической политики запада ко всему остальному Миру! Позор советским коммунистам и нашим дипломатам, которые Победу в Мировой войне обратили в поражение!