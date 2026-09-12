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Царьград

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L''Orient-Le Jour: Ливан задержал родственника экс-президента Сирии

L''Orient-Le Jour: Ливан задержал родственника экс-президента Сирии

Ливан задержал Сулеймана Хилала аль-Асада, сына двоюродного брата экс-президента Сирии. Арест, произведенный 11 сентября, связан с операцией против наркоторговцев.

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