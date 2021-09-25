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Дмитрий Медоев: &laquo;Южная Осетия приветствует освобождение Пучдемона!&raquo;

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал освобождение лидера борьбы Каталонии за независимость, экс-президентаЖенералитета КаталонииКарлеса Пучдемона, который на днях был задержан на итальянской Сардинии.

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