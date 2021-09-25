Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал освобождение лидера борьбы Каталонии за независимость, экс-президентаЖенералитета КаталонииКарлеса Пучдемона, который на днях был задержан на итальянской Сардинии.