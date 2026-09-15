Бензин АИ-95 в Нижегородской области подорожал до 78,86 рубля

В Нижегородской области по итогам августа 2026 года зафиксирован рост средних потребительских цен на автомобильный бензин.
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