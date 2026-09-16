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Аргументы недели

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В Сибири медведь убил пенсионерку

В Сибири медведь убил пенсионерку

Сразу два инцидента с бурыми медведями произошли в России в ночь на 16 сентября. В деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа медведь напал на 66-летнюю женщину.

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