В Сибири медведь убил пенсионерку

Сразу два инцидента с бурыми медведями произошли в России в ночь на 16 сентября. В деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа медведь напал на 66-летнюю женщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МП От неоплаченных ш...
- ВН Оптимизация с обр...
- Приоритет своим: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым