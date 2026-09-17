Премьер Таиланда призвал иностранцев уезжать умирать на родину

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев уезжать умирать на родину. Комментируя информацию о том, что иностранцы нарушают местные законы, глава правительства рассказал о поступившем от приезжих запросе на строительство частного кладбища.
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