Премьер Таиланда призвал иностранцев уезжать умирать на родину

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев уезжать умирать на родину. Комментируя информацию о том, что иностранцы нарушают местные законы, глава правительства рассказал о поступившем от приезжих запросе на строительство частного кладбища.