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Исаков о 2:3 от ЦСКА: «Хороший эмоциональный матч, много страсти и борьбы. Есть вопросы по поводу того, что не можем забить им «5 на 5». С этим надо разбираться»

Главный тренер « Торпедо » Алексей Исаков подвел итоги матча против ЦСКА (2:3). Клуб проиграл ЦСКА во второй раз в этом сезоне.

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