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Круглосуточный ПВР открыли в Люберцах после атаки БПЛА

Круглосуточный ПВР открыли в Люберцах после атаки БПЛА

Круглосуточный пункт временного размещения открыли для жильцов дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах после атаки БПЛА.

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