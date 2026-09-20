Круглосуточный ПВР открыли в Люберцах после атаки БПЛА

Круглосуточный пункт временного размещения открыли для жильцов дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах после атаки БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП Times of Ukraine:...
- Мошенники начали ...
- Киев потребовал о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым