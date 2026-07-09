Путин поручил подготовить юбилей Музея-квартиры Пушкина в Петербурге

В 2027 году Мемориальный музей-квартира Александра Пушкина в Санкт-Петербурге отметит 100-летие. К этой дате по поручению президента России Владимира Путина Минкультуры и городские власти разработают праздничную программу.
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