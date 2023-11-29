Новогодние мероприятия в Чите пройдут без ограничений

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа во время пресс-конференции рассказала об отсутствии необходимости ввода ограничений на проведение новогодних праздников, передает корреспондент ZAB.
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