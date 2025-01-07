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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За красную или пенальти полагался бонус. Обычно привлекали защитников, опорника и вратаря»

Бывший полузащитник молодежной команды «Пари НН» Милюков был пожизненно дисквалифицирован РФС за договорные матчи с молодежными командами «Ахмата» и ЦСКА, которые состоялись в марте 2024 года.

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