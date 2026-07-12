Варшава готова модернизировать для Киева истребители МиГ-29, но не за свой счёт Польша готова помочь Украине с ремонтом и модернизацией.
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Варшава готова модернизировать для Киева истребители МиГ-29, но не за свой счёт Польша готова помочь Украине с ремонтом и модернизацией.
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