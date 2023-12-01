История войн – это бесконечные ритуалы человеческого жертвоприношения. При этом, все жертвоприношения, будь то умерщвление животных, да хоть насекомых или растений, всегда сопровождаются выплеском негативной энергии, а по сути – энергии смерти.
Круговорот войны в природе
Комментарии
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Юрий Золотарев
Всех ССУК, западных и "внутренних", мечтающих уничтожить Россию, нужно просто стереть в порошок! НАВСЕГДА!!!
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17 час.
Светлана Сатиева
По-моему весь этот текст, за исключением концовки, я уже когда-то читала, и сдается мне, что у Пелевина…
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8 час.
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