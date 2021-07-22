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Плачут Киев и Варшава

Плачут Киев и Варшава

Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте МИД Украины.

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