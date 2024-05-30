Китай решительно выступает против вмешательства США во внутренние дела Кубы под предлогом борьбы с терроризмом -- МИД КНР

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы под предлогом борьбы с терроризмом, политического притеснения Кубы и экономических санкций в отношении этой страны со стороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)