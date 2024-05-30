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Китай

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Китай решительно выступает против вмешательства США во внутренние дела Кубы под предлогом борьбы с терроризмом -- МИД КНР

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы под предлогом борьбы с терроризмом, политического притеснения Кубы и экономических санкций в отношении этой страны со стороны США.

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