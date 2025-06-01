⛰ В крымских горах спасли женщину, которая травмировала ногу На горе Бойко в Бахчисарайском районе женщина получила травму ноги и не могла передвигаться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛰ В крымских горах спасли женщину, которая травмировала ногу На горе Бойко в Бахчисарайском районе женщина получила травму ноги и не могла передвигаться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС России по РК.