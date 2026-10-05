Страна и люди
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Страна и люди

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Мужчина лишился 180 тысяч рублей из-за сбоя банкомата

Мужчина лишился 180 тысяч рублей из-за сбоя банкомата

Россиянин решил пополнить карту через банкомат, но из-за сбоя устройства лишился 180 тысяч рублей. По данным издания, инцидент произошел 1 октября в Екатеринбурге.

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