Израильские военные атаковали городскую больницу Газы Аль-Шифа

Израильские военные совершили самое глубокое вторжение в город Газа за последние две недели. Израиль заявив, что войска проводят "точную операцию", нацеленную на главный госпиталь в северном мегаполисе, который принял на себя основную тяжесть боевых действий в первые недели конфликта.