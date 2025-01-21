НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Может. Порядок. Будет. Деньги. В. Бюджет Города. ПойдуттГенпрокуратура на...
  • Александр
    ГНИДА ФОРМОВОЧНАЯ!!Чулпан Хаматова п...
  • Nik Nik
    Зачем нужен председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики...да и сам Комитет?Врио председателя...

Стало известно о молодом дагестанце, который прыгнул в Обводный канал за тонущей машиной

Стало известно о молодом дагестанце, который прыгнул в Обводный канал за тонущей машиной

Об этом рассказал Сергей Меликов Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале рассказал про 21-летнего Ибрагиме Алисолтанове, который пытался спасти людей из упавшего в воду автомобиля на набережной Обводного канала в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх