Стало известно о молодом дагестанце, который прыгнул в Обводный канал за тонущей машиной

Об этом рассказал Сергей Меликов Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале рассказал про 21-летнего Ибрагиме Алисолтанове, который пытался спасти людей из упавшего в воду автомобиля на набережной Обводного канала в Петербурге.
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