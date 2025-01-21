Стало известно о молодом дагестанце, который прыгнул в Обводный канал за тонущей машиной

Об этом рассказал Сергей Меликов Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале рассказал про 21-летнего Ибрагиме Алисолтанове, который пытался спасти людей из упавшего в воду автомобиля на набережной Обводного канала в Петербурге.