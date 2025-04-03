Полицейские Алтайского края оперативно нашли 8-летнего ребенка, который ушел из дома

Как рассказала мама мальчика, вечером 2 апреля сын после ссоры выбежал из квартиры и пропал. Сначала женщина сама попыталась самостоятельно найти ребенка, но когда ей это не удалось, она обратилась в полицию.
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