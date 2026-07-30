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Нижегородская правда

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Нижний Новгород вошел в число самых атакуемых городов России по DDoS-атакам

Нижний Новгород вошел в число самых атакуемых городов России по DDoS-атакам

Приволжский федеральный округ занял второе место среди российских регионов по числу DDoS-атак в первом полугодии 2026 года, а Нижний Новгород вошел в четверку городов Поволжья, где таких кибератак зафиксировали больше всего.

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