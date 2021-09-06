В Крыму «грубо задержали» и избили вышедших на акцию протеста крымских татар

РОСБАЛТПолитикаВ Крыму «грубо задержали» и избили вышедших на акцию протеста крымских татарВ Крыму правоохранители задержали более 50 крымских татар, протестовавших против обысков и задержаний.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КСоскучились по теплым краям Коми, Игарки и т.д. Отправьте их передохнуть от протестной деятельности.АльберттА нахрена эта погань нужна нам в Сибири , на Украину их отправить .Павел КВ хохлии они вон сами забродили и других могут заразить. Подобным и Белоруссия чуть не заболела. Нет, их только в мерзлоту надо. Не исправятся, так и оставить их там замороженными.Комментировать
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