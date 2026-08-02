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Что стало с заводом, где собирали «Катюши»

Что стало с заводом, где собирали «Катюши»

Самое яркое победное оружие Великой Отечественной делали люди, которые всю жизнь занимались.холодом. Московский завод «Компрессор» до войны выпускал промышленные холодильные машины — а летом 1941-го стал одной из двух головных площадок, где реактивные миномёты БМ-13, те самые «Катюши», доводили до ума и ставили на поток.

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