Россия уменьшила нефтедобычу в августе на 2%

Показатели добычи нефти в РФ за август снизились на 2% по сравнению с июльскими данными. «Газпром нефть» понизила добычу из-за ремонта на шельфе Приразломного месторождения, показатели уменьшаются вслед за сокращением производства газа «Газпромом».