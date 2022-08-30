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Россия уменьшила нефтедобычу в августе на 2%

Россия уменьшила нефтедобычу в августе на 2%

Показатели добычи нефти в РФ за август снизились на 2% по сравнению с июльскими данными. «Газпром нефть» понизила добычу из-за ремонта на шельфе Приразломного месторождения, показатели уменьшаются вслед за сокращением производства газа «Газпромом».

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