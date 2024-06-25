Малые дроны вскоре утратят эффективность в бою, заявил глава штаба французской армии

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль / © Rudy Ruitenberg / Defense news По словам французского генерала, уже сегодня 75% дронов, которые применяют на поле боя, например на Украине, перестают функционировать из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.
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