Малые дроны вскоре утратят эффективность в бою, заявил глава штаба французской армии

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль / © Rudy Ruitenberg / Defense news По словам французского генерала, уже сегодня 75% дронов, которые применяют на поле боя, например на Украине, перестают функционировать из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.