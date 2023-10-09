Эксперты оценили эффект новых мер кабмина по стабилизации топливного рынка

Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, рассказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.