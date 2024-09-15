Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЗАКОН ПОДПИСАН

ЗАКОН ПОДПИСАН

Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, новоявленный «тожероссиянин» лишается приобретённого гражданства Российской Федерации.

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