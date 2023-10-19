Экс-министр обороны Израиля: Наша задача - сделать юг страны 100-процентным раем для израильтян

АНГЕЛ АНГЕЛ

При таком подходе в решении Израильско арабского конфликта, мало вероятно, что будет сохранено Израильское государство и это в лучшем случае, но аукнется и всем евреям по всему миру. государствам поддерживающим геноцид евреями арабов приведет к террористическим атакам. В добрый путь и хаос тем кто поддерживает Израиль...