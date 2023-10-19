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Военное обозрение

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Экс-министр обороны Израиля: Наша задача - сделать юг страны 100-процентным раем для израильтян

Экс-министр обороны Израиля: Наша задача - сделать юг страны 100-процентным раем для израильтян

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, вошедший в состав израильского варианта «Ставки верховного главнокомандования», дал понять, что Израиль не отказывается от проведения наземной операции в секторе Газа.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
При таком подходе в решении Израильско арабского конфликта, мало вероятно, что будет сохранено Израильское государство и это в лучшем случае, но аукнется и всем евреям по всему миру. государствам поддерживающим геноцид евреями арабов приведет к террористическим атакам. В добрый путь и хаос тем кто поддерживает Израиль...
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14 час.
Владимир Барышев
Израиль государство террористов и убийц, невинных детей и гражданских людей!
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14 час.

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