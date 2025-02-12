Уровень фальшивомонетничества в России достиг минимума за 14 лет

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот ЦБ к количеству банкнот в обращении, снизился в 2024 году по сравнению с 2023-м и составил 1 подделку на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.