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И корзинки прихватили: пришедшие святить куличи украинские мужчины сбежали при виде "людоловов" из ТЦК

И корзинки прихватили: пришедшие святить куличи украинские мужчины сбежали при виде "людоловов" из ТЦК

БлокнотРУ Ролик с украинцами, которые пришли в храм освятить пищу, но так и не смогли этого сделать из-за страха "могилизации", разместил эксперт Юрий Подоляка.

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