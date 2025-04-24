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Большинство россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска

Большинство россиян выбрали поездки по стране для летнего отпуска

Россияне раскрыли планы на летний отпуск: 85 процентов из них собираются отправиться в путешествие. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис бронирования «Отелло», исследование есть у «Ленты.

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