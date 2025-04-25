Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности курения после прививок

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекционных заболеваний и их осложнений. Однако многие не задумываются, что образ жизни до и после прививки может существенно повлиять на ее эффективность.
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