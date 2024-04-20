Макс Ферстаппен выиграл спринт Формулы 1 в Китае

Макс Ферстаппен выиграл спринт Формулы 1 в КитаеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл субботний спринт в рамках Гран При Китая, несмотря на провал в квалификации накануне.
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