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В Калужской области в армию забрали 1190 новобранцев

В Калужской области в армию забрали 1190 новобранцев

В Калужской области завершилась весенняя кампания по призыву на срочную службу в ряды ВС РФ. Как сообщили в правительстве региона, в этот раз задача по призыву выполнена на 100%, служить в армию отправились 1190 новобранцев.

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