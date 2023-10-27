Тело пропавшего британского наемника Дэниела Бёрка нашли в канализации на полигоне подконтрольной Киеву части Запорожской области сотрудники украинской полиции, сообщает 27 октября издание Sun со ссылкой на отца застреленного наемника.
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