Лебеди ждут птенцов в Артемовских лугах Нижегородской области, сообщается в соцсетях пространства. Сейчас лебеди пытаются обеспечить теплом три отложенных яйца и сохранить сухим гнездо в условиях половодья.
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