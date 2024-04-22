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Нижегородская правда

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Лебеди ждут птенцов в Артемовских лугах

Лебеди ждут птенцов в Артемовских лугах

Лебеди ждут птенцов в Артемовских лугах Нижегородской области, сообщается в соцсетях пространства. Сейчас лебеди пытаются обеспечить теплом три отложенных яйца и сохранить сухим гнездо в условиях половодья.

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