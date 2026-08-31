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Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах

Разбирали людей на органы: на Украине вскрылась страшная правда о чёрных трансплантологах

На Буковине разоблачена схема незаконной продажи человеческих органов. Как сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, должностные лица из Черновицкого областного патологоанатомического бюро незаконно использовали тела умерших людей, продавая их фрагменты в частные руки .

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