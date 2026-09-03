Что такое DÖB?

Революционный студенческий союз(DÖB, Турция) От редакции сайта СКУ(У): Предлагаем вниманию читателей информацию об активизации турецкой молодежи в борьбе против империализма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- История Рейнхарда...
- Советская школа б...
- Невмешательство к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым