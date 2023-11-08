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Толстые мальчики смогут похудеть благодаря исследованию российских ученых

Толстые мальчики смогут похудеть благодаря исследованию российских ученых

Аппараты для новой методики разработаны совместно с отечественным производителем Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали новый метод лечения ожирения, воздействуя на мозг, сообщает РИА Новости.

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