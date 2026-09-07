В Рязани возбудили дело о коммерческом подкупе начальника участка

Начальник участка завода в Рязани подозревается в получении около 300 тысяч рублей.В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка предприятия по производству чёрных и цветных металлов.
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