В США сравнили среднегодовые пробеги электрокаров и автомобилей с ДВС

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона проанализировали сайты продаж подержанных автомобилей с 2016 по 2022 год, сопоставив показания одометров 12,5 миллиона легковушек и 11,4 миллиона внедорожников.
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