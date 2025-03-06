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«Рёнхап»: ошибка пилота могла стать причиной случайной бомбардировки в Корее

«Рёнхап»: ошибка пилота могла стать причиной случайной бомбардировки в Корее

Ошибка пилота истребителя могла стать причиной случайной бомбардировки в Южной Корее. «Предположительно, ошибка пилота стала причиной случайной бомбардировки истребителем жилого района в приграничном городе», — пишет агентство «Рёнхап».

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