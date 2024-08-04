В Лихославльском благочинии завершился Большой Бежецкий Крестный ход

С 25 по 27 июля святыни Большого Бежецкого Крестного хода – икона Божией Матери «Теребенская» и Теребенский образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, пребывали в Лихославльском благочинии.
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