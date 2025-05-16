Петербуржцам рассказали, что делать при обнаружении слетков

Их нельзя забирать домой С мая по июль в петербургских парках, скверах и во дворах можно часто заметить и услышать молодых птиц с не до конца развитым перьевым покровом, особенно заметным является отсутствие маховых перьев на крыльях, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.