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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, что делать при обнаружении слетков

Петербуржцам рассказали, что делать при обнаружении слетков

Их нельзя забирать домой С мая по июль в петербургских парках, скверах и во дворах можно часто заметить и услышать молодых птиц с не до конца развитым перьевым покровом, особенно заметным является отсутствие маховых перьев на крыльях, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

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