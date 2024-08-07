Омские авиапутешественники, самолет которых потерпел крушение в Приморье, погибли. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
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Омские авиапутешественники, самолет которых потерпел крушение в Приморье, погибли. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.